Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачищают от ВСУ жилые кварталы в Константиновке - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 20.06.2026 (обновлено: 17:51 20.06.2026)
ВС России зачищают от ВСУ жилые кварталы в Константиновке

Минобороны показало кадры зачистки жилых кварталов в Константиновке в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная группировка, действуя малыми группами, продолжает зачистку жилых кварталов Константиновки.
  • Штурмовиков сопровождают операторы БПЛА, они контролируют обстановку с воздуха и фиксируют происходящее.
  • Для уничтожения подземных укрытий ВСУ бойцы применяют противотанковые мины.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Южная группировка продолжает уничтожать силы противника в Константиновке, сообщило Минобороны.
Как рассказывали в ведомстве ранее, за сутки ВСУ потеряли до 95 человек и военную технику.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Война за города. Что началось в зоне СВО
Вчера, 08:00
"Действуя малыми группами по два-три человека, штурмовики зачищают от не успевших сбежать из города украинских боевиков как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора", — говорится в релизе.
Операторы БПЛА сопровождают бойцов, контролируют обстановку с воздуха и фиксируют происходящее.
Резвый о боевой работе подразделений в Константиновке ДНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
У ВСУ в Константиновке осталась единственная трасса для снабжения
Вчера, 12:33
"Для уничтожения оборудованных подземных укрытий <...> военнослужащие ВС России применяют <...> противотанковые мины ТМ-62", — уточнили в Минобороны.
Слаженная работа всех подразделений позволяет последовательно вытеснять противника из населенного пункта, подчеркнули в ведомстве.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Командир артдивизиона наблюдает за трансляцией - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Им осталось недолго". Что творится в Константиновке
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала