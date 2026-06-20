ВС России зачищают от ВСУ жилые кварталы в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южная группировка, действуя малыми группами, продолжает зачистку жилых кварталов Константиновки.
- Штурмовиков сопровождают операторы БПЛА, они контролируют обстановку с воздуха и фиксируют происходящее.
- Для уничтожения подземных укрытий ВСУ бойцы применяют противотанковые мины.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Южная группировка продолжает уничтожать силы противника в Константиновке, сообщило Минобороны.
Как рассказывали в ведомстве ранее, за сутки ВСУ потеряли до 95 человек и военную технику.
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"Действуя малыми группами по два-три человека, штурмовики зачищают от не успевших сбежать из города украинских боевиков как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора", — говорится в релизе.
Операторы БПЛА сопровождают бойцов, контролируют обстановку с воздуха и фиксируют происходящее.
"Для уничтожения оборудованных подземных укрытий <...> военнослужащие ВС России применяют <...> противотанковые мины ТМ-62", — уточнили в Минобороны.
Слаженная работа всех подразделений позволяет последовательно вытеснять противника из населенного пункта, подчеркнули в ведомстве.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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