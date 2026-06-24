Месси уступил Ундаву в рейтинге лучших атакующих игроков ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Германии Дениз Ундав обошел Лионеля Месси в рейтинге лучших атакующих игроков чемпионата мира 2026 года по итогам второго тура группового этапа.
- Ундав оформил дубль в игре против сборной Кот-д'Ивуара и стал лучшим атакующим игроком с оценкой 8,93 балла.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Германии Дениз Ундав обошел аргентинца Лионеля Месси в рейтинге лучших атакующих игроков чемпионата мира 2026 года по итогам второго тура группового этапа, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА на чемпионате мира запустила рейтинговую систему для полевых игроков, согласно которой они оцениваются по 10-балльной шкале по трем показателям: атака, креативность и защита.
Во втором туре Ундав оформил дубль в игре против сборной Кот-д'Ивуара и был признан лучшим игроком матча. Всего на турнире на счету немецкого нападающего три гола и две голевые передачи. Он стал лучшим атакующим игроком, получив по этому показателю оценку 8,93 балла. Далее идут Месси (8,36), француз Килиан Мбаппе (8,08), норвежец Эрлинг Холанд (7,25) и бразилец Винисиус Жуниор (7,17).
Самым креативным футболистом стал француз Майкл Олисе (8,13), лучшим оборонительным игроком остался защитник сборной Канады Дерек Корнелиус (7,5).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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