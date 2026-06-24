Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

"Будет катастрофа". Внезапное признание Зеленского вызвало гнев на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Соскин назвал слова Зеленского о "новых достижениях" ложью и заявил, что каждый день для Украины оборачивается новыми потерями и кризисами. Эксперт также указал на проблемы Киева с членством в ЕС после блокировки нового этапа переговоров со стороны премьер-министра Венгрии.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал заявление Владимира Зеленского о ситуации на Украине.

Глава киевского режима накануне заявил, что каждый день для страны якобы "заканчивается новыми достижениями".

"Какие результаты? Зеленский — катастрофа. Каждый день заканчивается катастрофой, кладбищами, крематориями, страданиями, кровью, слезами, разрушениями, девальвацией, инфляцией. Вот чем заканчивается", — заявил Соскин в эфире YouTube-канала.

Эксперт также отметил, что Украина столкнулась с серьезными проблемами на пути к вступлению в ЕС из-за того, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заблокировал начало нового этапа переговоров.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.