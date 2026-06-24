На Украине нет власти, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что высшая власть на Украине разрушена.
- Большинство органов власти на Украине либо низложены, либо исчерпали свою компетенцию, по словам Медведева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Власти на Украине нет, поскольку высшая власть там разрушена, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В настоящий момент большинство органов власти на Украине - низложенные, или исчерпали свою компетенцию. Это касается президента, это касается Конституционного суда, это касается правительства, это касается региональных администраций. Власти нет в этом смысле, поскольку высшая власть, по сути, разрушена", - сказал Медведев журналистам после пленарного заседания в рамках ПМЮФ-2026.
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