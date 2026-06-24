На Украине нет власти, заявил Медведев

"В настоящий момент большинство органов власти на Украине - низложенные, или исчерпали свою компетенцию. Это касается президента, это касается Конституционного суда, это касается правительства, это касается региональных администраций. Власти нет в этом смысле, поскольку высшая власть, по сути, разрушена", - сказал Медведев журналистам после пленарного заседания в рамках ПМЮФ-2026.