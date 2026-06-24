Удар в спину. Украина потеряла ближайшего друга

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Дипломатический скандал между Польшей и Украиной угрожает европейским перспективам Киева и финансовой помощи. Политика героизации УПА*, проводимая Зеленским, привела к тому, что ему больше не рады в Варшаве. О последствиях конфликта — в материале РИА Новости.

Историческая память

Президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Это произошло спустя три недели после того, как глава киевского режима издал указ о присвоении одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА*". Как известно, в Киеве и Варшаве придерживаются прямо противоположных взглядов на Украинскую повстанческую армию*. Если для украинских властей это одна из основ национального мифотворчества, то для польских — символ этнических чисток и других преступлений.

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Почетный караул у памятника Степану Бандере в центре Львова во время празднования ветеранами УПА "Дня Героев" © РИА Новости / Александр Мазуркевич Почетный караул у памятника Степану Бандере в центре Львова во время празднования ветеранами УПА "Дня Героев"

"Накануне президент Польши отметил, что орден Белого орла — это не обычная награда. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего общества. Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы не будем с этим спорить", — заявил Зеленский.

В Варшаве это восприняли как дополнительное оскорбление. В канцелярии Навроцкого пояснили: Муссолини и Екатерина II давно умерли, а Польша не отзывает награды посмертно. Что касается Шредера, то он никогда не называл немецкие воинские подразделения в честь "героев СС".

"В корне вопроса — то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года показали себя лучшими друзьями Украины. Не годится чествовать убийц предков тех, кто вам помог, когда стоял вопрос жизни и смерти", — объяснила министр канцелярии Агнешка Енджак.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий

Тем не менее примеру Зеленского последовали три бывших главы Украины: Петр Порошенко**, Виктор Ющенко и Леонид Кучма. Кроме того, глава офиса президента Кирилл Буданов*** отказался от ордена "За заслуги перед Польшей", а министр иностранных дел Андрей Сибига и посол в Варашаве Василий Боднар — от Командорского креста.

"Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие", — прокомментировал ситуацию экс-премьер Польши Лешек Миллер.

В свою очередь, вице-спикер парламента Михал Каминьский отказался от высшей украинской награды — ордена Ярослава Мудрого.

"Трудно понять, почему Украина продолжает искать национальных героев в кругах, ответственных за один из самых трагических эпизодов в польско-украинских отношениях. Еще сложнее понять, почему в XXI веке лица, причастные к этим преступлениям, иногда представляются образцами патриотизма для последующих поколений украинцев. <…> Если лица, ответственные за массовые преступления против мирного населения, признаются национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность ответить", — подчеркнул он.

Современные последствия

Однако Зеленский уверен в своей правоте. По его мнению, Навроцкий специально раздул из истории с УПА* дипломатический скандал, чтобы заработать политические очки в борьбе с премьер-министром Дональдом Туском, но для него это плохо кончится.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе

Между тем социологические исследования показывают, что большинство поляков поддерживают своего президента. Так, 51,9 процента респондентов компании SW Research стали хуже думать об Украине, а 43 процента опрошенных Центром диалога имени Юлиуша Мерошевского признались в негативном отношении к украинцам (в 2023-м таких было лишь 17 процентов).

Так совпало, что скандал разразился накануне Ukraine Recovery Conference (URC) в Гданьске — большой конференции по восстановлению Украины, назначенной на 25-26 июня. Участие подтвердили в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В прошлом году URC провели в Риме, и там пообещали собрать для Киева более десяти миллиардов евро.

Зеленский в Гданьск решил не приезжать. Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Спикер польского парламента Влодимеж Чажастый объяснил это тем, что конфликт перерос в "неконтролируемые эмоции".

Взаимный интерес

"Дипломатический кризис, скорее всего, продлится до парламентских выборов в Польше, запланированных на конец 2027-го. Эта тема — важная карта в агитации. Отношение поляков к украинцам резко ухудшилось. Разумеется, взаимно", — отметил киевский политолог Руслан Бортник.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Киев © AP Photo / Evgeniy Maloletka Киев

И напомнил: члены УПА* были официально героизированы на Украине еще в 2015-м. С тех пор в их честь массово переименовывались улицы, но Варшава не обращала на это внимания. С другой стороны, в 2016-м польский парламент признал Волынскую резню актом геноцида, а в 2025-м президент Анджей Дуда сделал 11 июля (в 1943-м в этот день бандеровцы напали на полторы сотни деревень, убив тысячи поляков) государственным днем памяти. В Киеве никак не отреагировали.

"Главный вопрос заключается в том, почему спустя столько лет они вдруг заметили друг друга. Возможно, Украина хочет подыграть Франции и Германии, которые пытаются начать диалог с Россией от лица всего ЕС. Польша тоже хочет поучаствовать, но Зеленский фактически подрывает ее попытки подключиться к процессу. Кроме того, поляки могут быть заинтересованы в конфликте вокруг УПА*, так как они не хотят пускать Киев в ЕС, видя в нем прямого экономического конкурента", — рассуждает Бортник.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что конфликт вокруг героизации УПА* мог бы разгореться и раньше, если бы Навроцкий стал президентом до 2025-го.

"Он один из тех политиков, кто готов сражаться за историческую память до последнего соотечественника. Нет ничего удивительного в том, что ему потребовалось меньше года для отзыва у Зеленского высшей польской награды. Ну а украинские политики решили продемонстрировать единство, запустив череду добровольных отказов от орденов, врученных Варшавой", — отмечает Денисов.

По его мнению, конфликт существенно повлияет на двусторонние отношения, так как польские элиты солидарны по вопросу совершенных боевиками УПА* преступлений. В то же время на конференции в Гданьске это вряд ли отразится, поскольку в данном случае Польша выступает исключительно в качестве площадки для европейского мероприятия.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.