Ведущие теннисисты ограничат общение с журналистами на Уимблдоне, пишут СМИ

Издание, цитируя заявление игроков по поводу Уимблдона, сообщает, что они намерены "ограничить свои контрактные обязательства перед СМИ на турнире 15 минутами на протяжении первой недели чемпионата – это отражает то, что Уимблдон в настоящее время выплачивает игрокам в качестве призовых денег чуть менее 15% от выручки".

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% - до 85,7 млн долларов. Сами игроки желали большего увеличения, чтобы призовой фонд составлял 22%, а не 14,5% от общей выручки турнира. Они отмечают, что десять лет назад призовой фонд составлял больше 14,5% от выручки.