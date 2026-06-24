Ведущие теннисисты ограничат общение с журналистами на Уимблдоне, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущие теннисисты в знак протеста сократят свое общение с прессой до 15 минут во время первой недели Уимблдонского турнира.
- В мае 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира Арину Соболенко, выразили недовольство недостаточным увеличением призового фонда «Ролан Гаррос» и ограничили свое общение со СМИ 15 минутами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ведущие теннисисты в знак протеста сократят свое общение с прессой до 15 минут во время первой недели Уимблдонского турнира, сообщает Daily Express со ссылкой на заявление игроков.
В мае 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос" и также ограничили свое общение со СМИ 15 минутами.
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Издание, цитируя заявление игроков по поводу Уимблдона, сообщает, что они намерены "ограничить свои контрактные обязательства перед СМИ на турнире 15 минутами на протяжении первой недели чемпионата – это отражает то, что Уимблдон в настоящее время выплачивает игрокам в качестве призовых денег чуть менее 15% от выручки".
Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% - до 85,7 млн долларов. Сами игроки желали большего увеличения, чтобы призовой фонд составлял 22%, а не 14,5% от общей выручки турнира. Они отмечают, что десять лет назад призовой фонд составлял больше 14,5% от выручки.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
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