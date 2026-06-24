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Глава КЧР осмотрел новое производство на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 24.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:04 24.06.2026 (обновлено: 18:07 24.06.2026)
Глава КЧР осмотрел новое производство на мясоперерабатывающем заводе

Глава КЧР Рашид Темрезов осмотрел производство на мясоперерабатывающем заводе

© Фото : Рашид Темрезов/MAXГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов осмотрел производство на мясоперерабатывающем заводе
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов осмотрел производство на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Рашид Темрезов/MAX
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов осмотрел производство на мясоперерабатывающем заводе
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в среду вместе с генеральным директором группы компаний "Дамате" Наумом Бабаевым осмотрел производственные мощности завода по переработке баранины в Черкесске, а также ознакомился с новыми производственными линиями и целевым ассортиментом.
В этом году ГК "Дамате" на базе завода запустила новый проект - промышленное производство кормов для домашних животных и начала разработку функциональных бульонов. Реализация новых проектов позволит расширить мощности и ассортимент выпускаемой продукции, а также создать порядка 150 дополнительных рабочих мест.
"Холдинг по праву считается одним из ключевых партнеров Карачаево-Черкесии. За годы совместной работы в республике не только создан высокотехнологичный завод по переработке баранины, но и построена крупнейшая в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ – прим. ред.) откормочная площадка на 50 тысяч голов мелкого рогатого скота, что говорит о формировании полноценной сырьевой базы и расширении возможностей для фермерских хозяйств республики и всего Северного Кавказа. Также последовательно расширяются производственные мощности и ассортимент продукции", - написал Темрезов на платформе "Макс".
В ходе двусторонней встречи стороны обсудили текущую ситуацию с производством баранины и перспективы развития мясоперерабатывающего направления компании.
"Для Карачаево-Черкесии развитие овцеводства и переработки сельхозпродукции имеет стратегическое значение, и мы заинтересованы в укреплении партнерства, реализации новых инвестиционных инициатив и увеличении объемов производства. Договорились о дальнейшем объединении усилий по реализации ряда шагов по поддержке такой социально значимой отрасли, как производство баранины", - подчеркнул глава региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЭкономикаСКФОСеверо-Кавказский Федеральный округРашид Темрезов
 
 
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