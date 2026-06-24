Глава КЧР осмотрел новое производство на мясоперерабатывающем заводе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в среду вместе с генеральным директором группы компаний "Дамате" Наумом Бабаевым осмотрел производственные мощности завода по переработке баранины в Черкесске, а также ознакомился с новыми производственными линиями и целевым ассортиментом.

В этом году ГК "Дамате" на базе завода запустила новый проект - промышленное производство кормов для домашних животных и начала разработку функциональных бульонов. Реализация новых проектов позволит расширить мощности и ассортимент выпускаемой продукции, а также создать порядка 150 дополнительных рабочих мест.

"Холдинг по праву считается одним из ключевых партнеров Карачаево-Черкесии. За годы совместной работы в республике не только создан высокотехнологичный завод по переработке баранины, но и построена крупнейшая в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ – прим. ред.) откормочная площадка на 50 тысяч голов мелкого рогатого скота, что говорит о формировании полноценной сырьевой базы и расширении возможностей для фермерских хозяйств республики и всего Северного Кавказа. Также последовательно расширяются производственные мощности и ассортимент продукции", - написал Темрезов на платформе "Макс".

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили текущую ситуацию с производством баранины и перспективы развития мясоперерабатывающего направления компании.