Рейтинг@Mail.ru
В Ташкенте оценили беспорядки во время просмотра матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:36 24.06.2026 (обновлено: 14:39 24.06.2026)
В Ташкенте оценили беспорядки во время просмотра матча ЧМ

Полиция Ташкента заявила, что быстро восстановила порядок на просмотре матча ЧМ

© Кадр видео из соцсетейБолельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии
Болельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Болельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стадионе Milliy в Ташкенте несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии.
  • Полиция быстро восстановила порядок на стадионе, пострадавших не зафиксировано.
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Полиция в Ташкенте быстро восстановила порядок на стадионе Milliy, где несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии на чемпионате мира по футболу, заявил РИА Новости представитель ташкентского ГУВД.
Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, где болельщики перелезали через ограждения стадиона во время просмотра трансляции того матча. Пользователи сообщали, что сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в ситуацию.
"Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию (на стадионе Milliy - ред.) под контроль, по периметру ограждения стадиона был восстановлен порядок", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате нарушений общественного порядка пострадавших не зафиксировано.
Ранее мэрия Ташкента сообщала, что для массового просмотра трансляции матчей сборной Узбекистана установлено 12 мониторов и площадок во всех районах столицы.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть мирового первенства, в рамках группы K 23 июня провела второй матч с командой Португалии и проиграла 0:5. В первом матче, 17 июня, сборная Узбекистана уступила Колумбии – 1:3. Третий матч узбекская команда проведет со сборной ДР Конго 27 июня.
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Кирьякова шокировала высокая посещаемость матчей ЧМ в США
Вчера, 13:00
 
ФутболУзбекистанТашкентПортугалияДР КонгоЧМ по футболу 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала