В Ташкенте оценили беспорядки во время просмотра матча ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стадионе Milliy в Ташкенте несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии.
- Полиция быстро восстановила порядок на стадионе, пострадавших не зафиксировано.
ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Полиция в Ташкенте быстро восстановила порядок на стадионе Milliy, где несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии на чемпионате мира по футболу, заявил РИА Новости представитель ташкентского ГУВД.
Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, где болельщики перелезали через ограждения стадиона во время просмотра трансляции того матча. Пользователи сообщали, что сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в ситуацию.
"Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию (на стадионе Milliy - ред.) под контроль, по периметру ограждения стадиона был восстановлен порядок", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате нарушений общественного порядка пострадавших не зафиксировано.
Ранее мэрия Ташкента сообщала, что для массового просмотра трансляции матчей сборной Узбекистана установлено 12 мониторов и площадок во всех районах столицы.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть мирового первенства, в рамках группы K 23 июня провела второй матч с командой Португалии и проиграла 0:5. В первом матче, 17 июня, сборная Узбекистана уступила Колумбии – 1:3. Третий матч узбекская команда проведет со сборной ДР Конго 27 июня.