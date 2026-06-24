В Ташкенте оценили беспорядки во время просмотра матча ЧМ

Болельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии

Болельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии

© Кадр видео из соцсетей Болельщики перелезают через ограждения стадиона во время просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ На стадионе Milliy в Ташкенте несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии.

Полиция быстро восстановила порядок на стадионе, пострадавших не зафиксировано.

ТАШКЕНТ, 24 июн – РИА Новости. Полиция в Ташкенте быстро восстановила порядок на стадионе Milliy, где несколько десятков болельщиков пытались перелезть через ограждение во время массового просмотра трансляции матча сборных Узбекистана и Португалии на чемпионате мира по футболу, заявил РИА Новости представитель ташкентского ГУВД.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, где болельщики перелезали через ограждения стадиона во время просмотра трансляции того матча. Пользователи сообщали, что сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в ситуацию.

"Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию (на стадионе Milliy - ред.) под контроль, по периметру ограждения стадиона был восстановлен порядок", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате нарушений общественного порядка пострадавших не зафиксировано.

Ранее мэрия Ташкента сообщала, что для массового просмотра трансляции матчей сборной Узбекистана установлено 12 мониторов и площадок во всех районах столицы.