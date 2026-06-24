Рейтинг@Mail.ru
Сырье с Амурского ГПЗ поступило на газохимический комплекс - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
13:49 24.06.2026

Сырье с Амурского ГПЗ поступило на газохимический комплекс

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОбслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ
Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня – РИА Новости. Сырье с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) поступило на газохимический комплекс (АГХК) для пусконаладочных работ, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в пусковых мероприятиях вместе с зампредом правления "Газпрома" Виталием Маркеловым и генеральным директором Амурского газохимического комплекса Сергеем Сергеевым.
"Сегодня знаковое событие – газохимический кластер вышел на новый этап. АГПЗ и АГХК теперь технологически связаны. На АГХК идет пусконаладка. Первую продукцию комплекс выдаст уже в ближайшие месяцы", – приводятся в сообщении слова Орлова.
В правительстве уточнили, что по двум ниткам трубопроводов этан и сжиженные газы поступают с перерабатывающего завода на химический комплекс, где их используют для настройки оборудования перед запуском производства. Предприятия соединены в единый производственный коридор, что обеспечит бесперебойную подачу сырья для мощностей мирового масштаба.
По словам Орлова, проекты "Газпрома" и СИБУРа уже принесли области рост инвестиций, налоговых поступлений и тысячи рабочих мест. Параллельно развиваются смежные отрасли — транспорт, сервис, переработка.
Он отметил, что высокотехнологичные производства стимулируют интерес к химическому образованию: в этом году семь амурских выпускников получили максимальные сто баллов на едином государственном экзамене по химии.
Промышленный выпуск первой партии полиэтилена на комплексе запланирован на третий квартал 2026 года, добавили в правительстве.
 
Амурская областьАмурская областьСергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ)Василий Орлов (губернатор)Виталий МаркеловСибур ХолдингАмурский ГПЗГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала