Сырье с Амурского ГПЗ поступило на газохимический комплекс

Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ. Архивное фото

Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня – РИА Новости. Сырье с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) поступило на газохимический комплекс (АГХК) для пусконаладочных работ, сообщает правительство Амурской области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в пусковых мероприятиях вместе с зампредом правления "Газпрома" Виталием Маркеловым и генеральным директором Амурского газохимического комплекса Сергеем Сергеевым.

"Сегодня знаковое событие – газохимический кластер вышел на новый этап. АГПЗ и АГХК теперь технологически связаны. На АГХК идет пусконаладка. Первую продукцию комплекс выдаст уже в ближайшие месяцы", – приводятся в сообщении слова Орлова.

В правительстве уточнили, что по двум ниткам трубопроводов этан и сжиженные газы поступают с перерабатывающего завода на химический комплекс, где их используют для настройки оборудования перед запуском производства. Предприятия соединены в единый производственный коридор, что обеспечит бесперебойную подачу сырья для мощностей мирового масштаба.

По словам Орлова, проекты "Газпрома" и СИБУРа уже принесли области рост инвестиций, налоговых поступлений и тысячи рабочих мест. Параллельно развиваются смежные отрасли — транспорт, сервис, переработка.

Он отметил, что высокотехнологичные производства стимулируют интерес к химическому образованию: в этом году семь амурских выпускников получили максимальные сто баллов на едином государственном экзамене по химии.