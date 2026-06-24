Сырье с Амурского ГПЗ поступило на газохимический комплекс

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня – РИА Новости. Сырье с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) поступило на газохимический комплекс (АГХК) для пусконаладочных работ, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в пусковых мероприятиях вместе с зампредом правления "Газпрома" Виталием Маркеловым и генеральным директором Амурского газохимического комплекса Сергеем Сергеевым.
"Сегодня знаковое событие – газохимический кластер вышел на новый этап. АГПЗ и АГХК теперь технологически связаны. На АГХК идет пусконаладка. Первую продукцию комплекс выдаст уже в ближайшие месяцы", – приводятся в сообщении слова Орлова.
В правительстве уточнили, что по двум ниткам трубопроводов этан и сжиженные газы поступают с перерабатывающего завода на химический комплекс, где их используют для настройки оборудования перед запуском производства. Предприятия соединены в единый производственный коридор, что обеспечит бесперебойную подачу сырья для мощностей мирового масштаба.
По словам Орлова, проекты "Газпрома" и СИБУРа уже принесли области рост инвестиций, налоговых поступлений и тысячи рабочих мест. Параллельно развиваются смежные отрасли — транспорт, сервис, переработка.
Он отметил, что высокотехнологичные производства стимулируют интерес к химическому образованию: в этом году семь амурских выпускников получили максимальные сто баллов на едином государственном экзамене по химии.
Промышленный выпуск первой партии полиэтилена на комплексе запланирован на третий квартал 2026 года, добавили в правительстве.