Суд назначил зампреду "Яблока" Круглову* семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" Максима Круглова* к семи годам лишения свободы.

Политику также запрещено в течение трех лет администрировать сайты в интернете.

Круглов* был обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы заместителя председателя политической партии "Яблоко" Максима Круглова* за распространение фейков о Вооруженных силах России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Круглову наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Элина Бабаянц.

Кроме того, суд запретил подсудимому администрировать сайты в интернете в течение трех лет.

По данным следствия, Круглов* в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях Вооруженных сил России в отношении мирного населения Украины. Его задержали и арестовали в октябре 2025 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти.

Политик вину не признает. В последнем слове он подчеркнул, что следствие и обвинение приравнивают политическое несогласие с неприязнью и политической ненавистью. Круглов напомнил, что принципиальная позиция партии "Яблоко" — работать в правовом поле.

"Я, будучи несогласным с законом (ФЗ № 32 о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в СМИ известен как "закон о фейках". — Прим. ред.), его не нарушал. <…> Во всей своей деятельности я исходил из чувства любви к Родине", — заявил подсудимый.