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Суд назначил зампреду "Яблока" Круглову* семь лет колонии за фейки о ВС РФ - РИА Новости, 24.06.2026
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17:36 24.06.2026 (обновлено: 18:24 24.06.2026)
Суд назначил зампреду "Яблока" Круглову* семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Зампреду "Яблока" Круглову дали семь лет колонии по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший депутат Мосгордумы, заместитель партии "Яблоко" Максим Круглов* в суде
Бывший депутат Мосгордумы, заместитель партии Яблоко Максим Круглов* в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший депутат Мосгордумы, заместитель партии "Яблоко" Максим Круглов* в суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" Максима Круглова* к семи годам лишения свободы.
  • Политику также запрещено в течение трех лет администрировать сайты в интернете.
  • Круглов* был обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы заместителя председателя политической партии "Яблоко" Максима Круглова* за распространение фейков о Вооруженных силах России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Круглову наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Элина Бабаянц.
Кроме того, суд запретил подсудимому администрировать сайты в интернете в течение трех лет.
По данным следствия, Круглов* в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях Вооруженных сил России в отношении мирного населения Украины. Его задержали и арестовали в октябре 2025 года по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти.
Политик вину не признает. В последнем слове он подчеркнул, что следствие и обвинение приравнивают политическое несогласие с неприязнью и политической ненавистью. Круглов напомнил, что принципиальная позиция партии "Яблоко" — работать в правовом поле.
"Я, будучи несогласным с законом (ФЗ № 32 о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в СМИ известен как "закон о фейках". — Прим. ред.), его не нарушал. <…> Во всей своей деятельности я исходил из чувства любви к Родине", — заявил подсудимый.
Судебное заседание посетили десятки людей, среди которых руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, политик Борис Надеждин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, представители дипмиссий Чехии, Франции, США, Германии, Польши и Нидерландов.

Как сообщил РИА Новости адвокат Круглова* Сергей Бадамшин, защита обжалует приговор. "Обжалуем", - рассказал собеседник агентства.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов.
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