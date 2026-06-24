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СПбГУ на ПМЮФ показал выдающихся выпускников юрфака - РИА Новости, 24.06.2026
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09:17 24.06.2026
СПбГУ на ПМЮФ показал выдающихся выпускников юрфака

СПбГУ на ПМЮФ показал выдающихся выпускников юридического факультета

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Санкт-Петербургского Государственного университета
Комплекс зданий Санкт-Петербургского Государственного университета - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Комплекс зданий Санкт-Петербургского Государственного университета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербургский государственный университет представил выдающихся выпускников юридического факультета на Петербургском международном юридическом форуме.
  • Среди выпускников юридического факультета СПбГУ — президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генеральный прокурор России Александр Гуцан.
  • На экспозиции также представлены портреты Владимира Ленина, Александра Блока, Николая Рериха, Игоря Стравинского и других известных личностей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет на Петербургском международном юридическом форуме показал выдающихся выпускников, окончивших юридический факультет вуза, передает корреспондент РИА Новости.
Среди выпускников факультета президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генеральный прокурор России Александр Гуцан.
"За богатую трехсотлетнюю историю СПбГУ универсанты становились лауреатами Нобелевской премии, руководили страной, в разное время возглавляли министерства и ведомства, становились олимпийскими чемпионами, поэтами и первооткрывателями", - говорится в сопроводительной информации на стенде.
Также на экспозиции представлены портреты политического и государственного деятеля Владимира Ленина, поэта Александра Блока, художника Николая Рериха, композитора Игоря Стравинского и других.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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