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Семин оценил значимость голов Роналду в ворота Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
16:06 24.06.2026
Семин оценил значимость голов Роналду в ворота Узбекистана на ЧМ-2026

Семин: Роналду – выдающийся мастер, но сборной Узбекистана не так сложно забить

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Семин назвал Криштиану Роналду выдающимся мастером.
  • Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0, а Роналду оформил дубль.
  • Юрий Семин отметил колоссальную разницу в классе между Португалией и Узбекистаном, что облегчило Роналду задачу забить голы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду является выдающимся мастером, но забить гол команде Узбекистана на чемпионате мира не так сложно, учитывая огромную разницу в классе футболистов.
Сборная Португалии во вторник разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. 41-летний Роналду в этой игре оформил дубль и стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах.
"Во-первых, Роналду – выдающийся мастер, который не сдается в любых ситуациях, что он и доказал в матче с Узбекистаном. Но, конечно, разница в классе между Португалией и Узбекистаном – колоссальная, поэтому в целом Роналду не очень сложно было забить эти мячи. Но он в хорошей форме, в хороших кондициях. Молодец, продолжает радовать своих болельщиков", - сказал Семин.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболКриштиану РоналдуЮрий СеминЧМ по футболу 2026Португалия
 
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