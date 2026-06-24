Семин оценил значимость голов Роналду в ворота Узбекистана на ЧМ-2026

"Во-первых, Роналду – выдающийся мастер, который не сдается в любых ситуациях, что он и доказал в матче с Узбекистаном. Но, конечно, разница в классе между Португалией и Узбекистаном – колоссальная, поэтому в целом Роналду не очень сложно было забить эти мячи. Но он в хорошей форме, в хороших кондициях. Молодец, продолжает радовать своих болельщиков", - сказал Семин.