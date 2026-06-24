Краткий пересказ от РИА ИИ Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.

Медиагруппа «Россия сегодня» ведет свою историю от созданного в 1941 году Совинформбюро.

Федор Щукин отметил вклад журналистов агентства в освещение событий, значимых для страны и республики, и пожелал коллективу новых творческих успехов.

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что медиагруппа сохраняет верность традициям, при этом смело внедряет новые технологии и развивает масштабные проекты.

Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро , от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости ", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

"История агентства, берущая начало в суровые годы Великой Отечественной войны с легендарного Совинформбюро, — это пример стойкости, профессионализма и верности долгу. <…> Вы сохраняете верность традициям — точности, ответственности и стремлению к объективности, при этом смело внедряете новые технологии и развиваете масштабные проекты", — говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Щукин добавил, что в современном мире "Россия сегодня" уверенно занимает позиции одного из лидеров медиапространства.

"Мы ценим вклад журналистов (агентства. — Прим ред.) в освещение событий, значимых для страны и республики: ваша работа помогает дагестанцам лучше ориентироваться в потоке новостей. Отдельные слова благодарности — за репортажи о жизни нашего региона, просветительские проекты и внимание к локальным темам", — говорится в поздравлении.

Врио главы Дагестана пожелал коллективу крепкого здоровья, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов на благо России.