Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Дагестана поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 24.06.2026 (обновлено: 17:19 24.06.2026)
Врио главы Дагестана поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Щукин отметил масштабные проекты медиагруппы "Россия сегодня"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФедор Щукин
Федор Щукин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Федор Щукин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.
  • Медиагруппа «Россия сегодня» ведет свою историю от созданного в 1941 году Совинформбюро.
  • Федор Щукин отметил вклад журналистов агентства в освещение событий, значимых для страны и республики, и пожелал коллективу новых творческих успехов.
МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что медиагруппа сохраняет верность традициям, при этом смело внедряет новые технологии и развивает масштабные проекты.
Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"История агентства, берущая начало в суровые годы Великой Отечественной войны с легендарного Совинформбюро, — это пример стойкости, профессионализма и верности долгу. <…> Вы сохраняете верность традициям — точности, ответственности и стремлению к объективности, при этом смело внедряете новые технологии и развиваете масштабные проекты", — говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Щукин добавил, что в современном мире "Россия сегодня" уверенно занимает позиции одного из лидеров медиапространства.
"Мы ценим вклад журналистов (агентства. — Прим ред.) в освещение событий, значимых для страны и республики: ваша работа помогает дагестанцам лучше ориентироваться в потоке новостей. Отдельные слова благодарности — за репортажи о жизни нашего региона, просветительские проекты и внимание к локальным темам", — говорится в поздравлении.
Врио главы Дагестана пожелал коллективу крепкого здоровья, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов на благо России.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Вчера, 00:48
 
Республика ДагестанРоссияФедор ЩукинСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие СовинформбюроДмитрий КиселевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала