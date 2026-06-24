Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием.
- Медиагруппа «Россия сегодня» ведет свою историю от созданного в 1941 году Совинформбюро.
- Федор Щукин отметил вклад журналистов агентства в освещение событий, значимых для страны и республики, и пожелал коллективу новых творческих успехов.
МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием, подчеркнув, что медиагруппа сохраняет верность традициям, при этом смело внедряет новые технологии и развивает масштабные проекты.
Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года, для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
"История агентства, берущая начало в суровые годы Великой Отечественной войны с легендарного Совинформбюро, — это пример стойкости, профессионализма и верности долгу. <…> Вы сохраняете верность традициям — точности, ответственности и стремлению к объективности, при этом смело внедряете новые технологии и развиваете масштабные проекты", — говорится в телеграмме, направленной в адрес генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Щукин добавил, что в современном мире "Россия сегодня" уверенно занимает позиции одного из лидеров медиапространства.
"Мы ценим вклад журналистов (агентства. — Прим ред.) в освещение событий, значимых для страны и республики: ваша работа помогает дагестанцам лучше ориентироваться в потоке новостей. Отдельные слова благодарности — за репортажи о жизни нашего региона, просветительские проекты и внимание к локальным темам", — говорится в поздравлении.
Врио главы Дагестана пожелал коллективу крепкого здоровья, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов на благо России.
Президент России Владимир Путин ранее поздравил сотрудников и ветеранов "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.