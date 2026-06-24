Краткий пересказ от РИА ИИ Рябков предупредил, что желающих напасть на Россию ждут катастрофические последствия.

Курс Запада на милитаризацию связан с мифом об угрозе со стороны Москвы.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Желающих напасть на Россию ждут разрушительные последствия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

« "Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность", — сказал он "Известиям ".

По словам дипломата, здравый смысл может возобладать, если у западных стран возникнет понимание, что "нужно снижать температуру".

Замглавы МИД подчеркнул, что их курс на милитаризацию связан с мифом о российской угрозе. Комментируя расширение ядерного зонтика Франции на страны Северной Европы, он отметил, что подобные "игры", возможно, обернутся плачевно для тех, кто в них играет.

Накануне Владимир Путин осудил агрессивные планы Запада. По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. Президент предупредил, что в случае нападения Россия даст жесткий отпор.

Путин пояснил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом члены НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают себе отчет о возможных последствиях.