Путин рассказал об успехах на фронте и сделал предупреждение Западу

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне СВО.

Войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.

Президент осудил агрессивные планы Запада: в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой.

Он предупредил, что в случае нападения Россия даст жесткий отпор.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне СВО и предупредил Запад о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии.

Президент рассказал, что войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

« "Там же (на фронте. — Прим. ред.) их долбят ребята (российские бойцы. — Прим. ред.) каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно", — отметил он на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Путин также осудил агрессивные планы Запада. По его словам, в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации.

« "Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — подчеркнул он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин пояснил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом члены НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают себе отчет о возможных последствиях.

В то же время силы в Европе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, а сторонники агрессии стремительно теряют рейтинги.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Другие заявления