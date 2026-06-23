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Путин рассказал об успехах на фронте и сделал предупреждение Западу - РИА Новости, 23.06.2026
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13:39 23.06.2026 (обновлено: 15:59 23.06.2026)
Путин рассказал об успехах на фронте и сделал предупреждение Западу

Путин рассказал об успехах в зоне СВО и предупредил Запад об ответе при агрессии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне СВО.
  • Войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.
  • Президент осудил агрессивные планы Запада: в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой.
  • Он предупредил, что в случае нападения Россия даст жесткий отпор.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне СВО и предупредил Запад о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии.
Президент рассказал, что войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.
«

"Там же (на фронте. — Прим. ред.) их долбят ребята (российские бойцы. — Прим. ред.) каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно", — отметил он на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Путин также осудил агрессивные планы Запада. По его словам, в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации.
«

"Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — подчеркнул он.

Путин пояснил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом члены НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают себе отчет о возможных последствиях.
В то же время силы в Европе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, а сторонники агрессии стремительно теряют рейтинги.

Другие заявления

  • Весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники.
  • ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать ситуацию в России.
  • Удар по Старобельску противоречит просьбам Владимира Зеленского о личной встрече.
  • С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений, идет модернизация ядерной триады.
  • Более тысячи образцов оружия и техники прошли проверку в боевых условиях в 2025 году.
  • Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями.
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