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Барбоза заявил, что в Португалии хотят голов от Роналду в матче с лидерами - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
13:40 24.06.2026 (обновлено: 14:29 24.06.2026)
Барбоза заявил, что в Португалии хотят голов от Роналду в матче с лидерами

Барбоза: матч с Узбекистаном не стал серьезной проверкой для Роналду

© REUTERS / Pedro NunesКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Криштиану Роналду
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паулу Барбоза считает, что не стоит оценивать игру Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против команды Узбекистана, так как соперник показал слабый уровень игры.
  • Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах, оформив дубль в матче против сборной Узбекистана.
  • Барбоза заявил, что вопрос о лучшем в противостоянии Роналду и Лионеля Месси закрыт много лет назад в пользу Месси.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости заявил, что оценивать игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против команды Узбекистана не стоит.
Сборная Португалии во вторник разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. 41-летний Роналду в этой игре оформил дубль и стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах.
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"Мы вчера играли получше, но еще далеко от того, что нужно. Узбекистан удивил - команда играла очень слабо, не на том уровне, как в матче с Колумбией (поражение со счетом 1:3 - прим. ред.), тогда результат не соответствовал тому, что происходило на поле. Вчера матч получился слишком легким, поэтому трудно делать серьезные выводы - в первом тайме играли более-менее хорошо, а во втором хуже. Если хотим претендовать на титул, должны играть на более серьезном уровне. Матч с Колумбией будет намного серьезнее, потому что соперник играет на уровне Португалии, это будет серьезная проверка", - сказал Барбоза.
"Понимаю, что болельщики не всегда следят, но в последних 10 матчах на крупных турнирах он не забивал. Сейчас он забил два, но против Узбекистана. Мы же хотим, чтобы он забивал не на уровне Узбекистана, а против серьезных соперников - Испании, Бразилии. Следующий матч станет экзаменом как для Роналду, так и для всей сборной. Вчера было слишком легко. Мне кажется, ошибочно делать выводы по матчам с ДР Конго и Узбекистаном", - подчеркнул собеседник агентства.
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Вместе с тем, агент отметил, что вопрос о лучшем в противостоянии Роналду и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси закрыт много лет назад. "Думаю, вопрос о соперничестве, к сожалению для него, давно закрыт - лет пять-шесть назад. Если кто-то смотрит их последние игры, есть большая разница - Роналду играет, чтобы забивать голы, а Месси не только забивает, но и играет на команду. Это совсем другой уровень, и чувствуется, что Месси в любой момент может решить. Практика в последние годы это показывает", - продолжил он.
"Месси - это другая реальность. Понимаю, что было соперничество, но в основном оно было, когда Роналду был в Испании. После того, как он ушел из "Реала", его жизнь изменилась. Это не видит только тот, кто невнимательно следит. Конечно, нам было бы приятно, если бы он играл на том уровне Роналду, но, к сожалению, в последние годы он этого не показывает", - резюмировал Барбоза.
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