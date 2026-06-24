Барбоза заявил, что в Португалии хотят голов от Роналду в матче с лидерами

Краткий пересказ от РИА ИИ Паулу Барбоза считает, что не стоит оценивать игру Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против команды Узбекистана, так как соперник показал слабый уровень игры.

Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах, оформив дубль в матче против сборной Узбекистана.

Барбоза заявил, что вопрос о лучшем в противостоянии Роналду и Лионеля Месси закрыт много лет назад в пользу Месси.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости заявил, что оценивать игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против команды Узбекистана не стоит.

Сборная Португалии во вторник разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. 41-летний Роналду в этой игре оформил дубль и стал первым в истории игроком, забивавшим на шести мировых первенствах.

"Мы вчера играли получше, но еще далеко от того, что нужно. Узбекистан удивил - команда играла очень слабо, не на том уровне, как в матче с Колумбией (поражение со счетом 1:3 - прим. ред.), тогда результат не соответствовал тому, что происходило на поле. Вчера матч получился слишком легким, поэтому трудно делать серьезные выводы - в первом тайме играли более-менее хорошо, а во втором хуже. Если хотим претендовать на титул, должны играть на более серьезном уровне. Матч с Колумбией будет намного серьезнее, потому что соперник играет на уровне Португалии, это будет серьезная проверка", - сказал Барбоза.

"Понимаю, что болельщики не всегда следят, но в последних 10 матчах на крупных турнирах он не забивал. Сейчас он забил два, но против Узбекистана. Мы же хотим, чтобы он забивал не на уровне Узбекистана, а против серьезных соперников - Испании, Бразилии. Следующий матч станет экзаменом как для Роналду, так и для всей сборной. Вчера было слишком легко. Мне кажется, ошибочно делать выводы по матчам с ДР Конго и Узбекистаном", - подчеркнул собеседник агентства.

Вместе с тем, агент отметил, что вопрос о лучшем в противостоянии Роналду и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси закрыт много лет назад. "Думаю, вопрос о соперничестве, к сожалению для него, давно закрыт - лет пять-шесть назад. Если кто-то смотрит их последние игры, есть большая разница - Роналду играет, чтобы забивать голы, а Месси не только забивает, но и играет на команду. Это совсем другой уровень, и чувствуется, что Месси в любой момент может решить. Практика в последние годы это показывает", - продолжил он.