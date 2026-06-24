Медведев: Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в случае возможного изъятия российских активов за рубежом, заявил Медведев.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия заготовила меры по ответному изъятию иностранных активов в России на случай возможного изъятия российских активов за рубежом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"На случай возможного изъятия за рубежом наших суверенных активов - а это происходит - заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России", - сказал Медведев в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.