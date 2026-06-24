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В Северо-западном федеральном округе России отремонтировали 464 дома - РИА Новости, 24.06.2026
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12:37 24.06.2026
В Северо-западном федеральном округе России отремонтировали 464 дома

В Северо-западном федеральном округе России провели капремонт 464 домов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабочие проводят ремонт жилого дома
Рабочие проводят ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рабочие проводят ремонт жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С начала года в Северо-Западном федеральном округе России отремонтировали 464 многоквартирных дома, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).
"Фонд развития территорий продолжает мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов по всей России. Так, в Северо-Западном федеральном округе за пять месяцев специалисты отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров", - указывается в нем.
В сообщении добавляется, что лидерами по числу обновленных домов в округе стали Мурманская область, где отремонтировали 189 объектов, Санкт-Петербург – 60 объектов и Вологодская область – 48 домов.
Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что капитальный ремонт проводят, чтобы обеспечить комфорт горожан и продлить срок службы домов путем плановой замены изношенных конструкций и инженерных систем.
"В Северо-Западном федеральном округе с января по май специалисты отремонтировали 464 многоквартирных дома общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров. В этих домах проживают более 57,5 тысяч человек. Кроме того, в округе заменено 334 лифта", - приводятся в его слова в сообщении ФРТ.
 
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