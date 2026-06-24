В Северо-западном федеральном округе России отремонтировали 464 дома

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. С начала года в Северо-Западном федеральном округе России отремонтировали 464 многоквартирных дома, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).

"Фонд развития территорий продолжает мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов по всей России. Так, в Северо-Западном федеральном округе за пять месяцев специалисты отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров", - указывается в нем.

В сообщении добавляется, что лидерами по числу обновленных домов в округе стали Мурманская область, где отремонтировали 189 объектов, Санкт-Петербург – 60 объектов и Вологодская область – 48 домов.

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что капитальный ремонт проводят, чтобы обеспечить комфорт горожан и продлить срок службы домов путем плановой замены изношенных конструкций и инженерных систем.