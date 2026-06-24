Путин подписал закон об общероссийской антидопинговой организации

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте.

Закон уточняет обязанности спортивных федераций и лиг по соблюдению антидопинговых правил и борьбе с допингом.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации, соответствующий документ размещен на Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документом устанавливается, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ , Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.

Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.

Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, являющаяся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Ее целями являются разработка, утверждение и реализация общероссийских антидопинговых правил, а также обеспечение соблюдения этих правил.

Общероссийские антидопинговые правила утверждаются этой организацией в порядке, установленном Минспортом РФ, по согласованию с ним, и должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.

Закон также уточняет перечень мер по предотвращению допинга, включая проведение допинг-контроля, установление ответственности за нарушения антидопинговых правил, научные исследования, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль.

Общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и иные документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций.