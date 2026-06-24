Путин подписал закон об общероссийской антидопинговой организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте.
- Закон уточняет обязанности спортивных федераций и лиг по соблюдению антидопинговых правил и борьбе с допингом.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который совершенствует правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяет статус общероссийской антидопинговой организации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.
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Закон уточняет обязанности общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. Они обязаны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также в противодействии дискриминации и насилию в спорте.
Под общероссийской антидопинговой организацией понимается некоммерческая организация, являющаяся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса. Ее целями являются разработка, утверждение и реализация общероссийских антидопинговых правил, а также обеспечение соблюдения этих правил.
Общероссийские антидопинговые правила утверждаются этой организацией в порядке, установленном Минспортом РФ, по согласованию с ним, и должны содержать положения, обязательные для включения в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.
Закон также уточняет перечень мер по предотвращению допинга, включая проведение допинг-контроля, установление ответственности за нарушения антидопинговых правил, научные исследования, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль.
Общероссийская антидопинговая организация будет размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и иные документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.