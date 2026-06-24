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Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском - РИА Новости, 24.06.2026
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15:54 24.06.2026 (обновлено: 16:58 24.06.2026)
Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском

Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета Суперджет-100 в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники: самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
  • На территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова" позднее состоится совещание по развитию авиации.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова".
Позднее президент проведет здесь совещание по развитию авиации.
Экскурсию главе государства провели глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.
Путина сопровождали гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, вмещает 50-68 пассажиров. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества — в 2027-м. В дальнейшем мощности производства будут наращиваться.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в России серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за западных санкций проект остановили. В 2027-м ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.
МС-21-310 — базовая версия семейства среднемагистральных самолетов МС-21, разработкой которого занимается "Яковлев". В двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 километров. Сообщалось, что старт серийного выпуска лайнера планируется в 2027 году. Ранее сроки несколько раз переносились.
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РоссияВадим БадехаЖуковскийАндрей Никитин (политик)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехИл-114-300МС-21SJ-100Технологии
 
 
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