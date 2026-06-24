Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском

Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Президент Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники: самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

На территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова" позднее состоится совещание по развитию авиации.

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М. М. Громова".

Позднее президент проведет здесь совещание по развитию авиации.

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Экскурсию главе государства провели глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "Ил" Даниил Бренерман.

Путина сопровождали гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, вмещает 50-68 пассажиров. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества — в 2027-м. В дальнейшем мощности производства будут наращиваться.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в России серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за западных санкций проект остановили. В 2027-м ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.