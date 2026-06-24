Волошко оценил решение Единой лиги ВТБ по БК "Динамо" из Владивостока

Краткий пересказ от РИА ИИ Баскетбольный клуб «Динамо» из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.

Решение о выступлении клуба было принято на совете лиги, в котором приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко и главный тренер клуба Эдуард Сандлер.

Домашние матчи «Динамо» будут проводиться на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Выступление баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока в Единой лиге ВТБ – это возможность профессионального роста и развития спорта в Приморье, сообщил председатель краевого законодательного собрания Антон Волошко.

Динамо " из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. В заседании совета приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко и главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер.

"Трудно переоценить важность этого решения для приморского спорта. Это поистине историческое событие! Баскетбол Приморья прошел большой славный путь. Было приложено много усилий губернатором Олегом Кожемяко, правительством региона, попечительским советом команды, спортсменами, главным тренером команды Эдуардом Сандлером и всеми приморцами, кто по-настоящему любит баскетбол. Это возможность профессионального роста, развития спорта в регионе", - приводит слова Волошко пресс-служба краевого парламента.

Все домашние матчи "Динамо" будут проводить на "Фетисов Арене" во Владивостоке.

Накануне Сандлер заявил РИА Новости, что команда в финансовом плане доказала, что способна быть в Единой лиге ВТБ. По его словам, клуб составит конкуренцию лидерам лиги.