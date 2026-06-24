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Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 24.06.2026
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22:11 24.06.2026
Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил Полянский

Полянский: Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией.
  • Он отметил, что атаки на Санкт-Петербург, возможно, были совершены через территорию Прибалтики.
  • По словам дипломата, европейские политики одержимы идеей нанести поражение России и создают информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации.
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран", - отметил он в интервью ведущим YouTube-канала The Gaggle.
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Дипломат добавил, что фактически эти атаки уже осуществляются с европейской территории. "Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии, а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург, как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики", - отметил он.
По его словам, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния. "Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим", - добавил дипломат.
По его словам, у европейских политиков нет никакого другого плана. "Их единственный план - нанести поражение России. Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме", - сказал Полянский.
По его мнению, именно так в опасную ситуацию втягивают людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, что реально происходит на линии фронта. "Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие", - заключил он.
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