Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией.
- Он отметил, что атаки на Санкт-Петербург, возможно, были совершены через территорию Прибалтики.
- По словам дипломата, европейские политики одержимы идеей нанести поражение России и создают информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации.
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран", - отметил он в интервью ведущим YouTube-канала The Gaggle.
Дипломат добавил, что фактически эти атаки уже осуществляются с европейской территории. "Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии, а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург, как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики", - отметил он.
По его словам, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния. "Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим", - добавил дипломат.
По его словам, у европейских политиков нет никакого другого плана. "Их единственный план - нанести поражение России. Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме", - сказал Полянский.
По его мнению, именно так в опасную ситуацию втягивают людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, что реально происходит на линии фронта. "Все это ведет Европу к очередному военному конфликту. Это безумие", - заключил он.