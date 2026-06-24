Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией.

Он отметил, что атаки на Санкт-Петербург, возможно, были совершены через территорию Прибалтики.

По словам дипломата, европейские политики одержимы идеей нанести поражение России и создают информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации.

ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Европа подошла к опасной черте в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Все стараются как можно глубже вмешаться в продолжающийся вооруженный конфликт. И мы уже очень близки к той опасной черте, когда атаки будут осуществляться непосредственно с территории европейских стран", - отметил он в интервью ведущим YouTube-канала The Gaggle.

Дипломат добавил, что фактически эти атаки уже осуществляются с европейской территории. "Если посмотреть на ситуацию с предоставлением разрешений на пролет беспилотников через воздушное пространство стран Балтии , а также на другие обстоятельства, то некоторые атаки на Санкт-Петербург , как можно предположить, были совершены через территорию Прибалтики", - отметил он.

По его словам, обе стороны уже практически подошли к этой грани противостояния. "Эта грань очень размыта, и никто не понимает, какое именно событие может стать спусковым крючком для более серьезного противостояния между Европой и Россией. Но европейские политики буквально одержимы этим", - добавил дипломат.

По его словам, у европейских политиков нет никакого другого плана. "Их единственный план - нанести поражение России. Сейчас они чувствуют себя особенно уверенно, поскольку создали информационный пузырь вокруг якобы изменившейся в пользу Украины ситуации. Они пытаются сформировать оптимистичную картину, будто Россия проигрывает, а Украина находится на подъеме", - сказал Полянский.