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Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, заявил Онищенко - РИА Новости, 24.06.2026
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14:33 24.06.2026
Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, заявил Онищенко

Онищенко: Эбола не станет причиной следующей пандемии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, так как вирус не передается воздушно-капельным путем.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
  • Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей, первые симптомы болезни — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, так как вирус не передается воздушно-капельным путем, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
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Онищенко оценил опасность Эболы
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Он отметил, что приезд спортсменов из ДР Конго на чемпионат мира по футболу не приведет к дальнейшему распространению лихорадки Эбола.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Вирус не передается воздушно-капельным или пищевым путем.
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Здоровье - ОбществоУгандаГеннадий ОнищенкоВОЗРоссийская академия наукРоссийская академия образованияРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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