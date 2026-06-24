Лихорадка Эбола не станет причиной новой пандемии, заявил Онищенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, так как вирус не передается воздушно-капельным путем.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей, первые симптомы болезни — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, так как вирус не передается воздушно-капельным путем, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается. Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

Он отметил, что приезд спортсменов из ДР Конго на чемпионат мира по футболу не приведет к дальнейшему распространению лихорадки Эбола.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.