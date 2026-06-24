Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, заявил Никитин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ситуация с авиационным топливом в России контролируемая и критических рисков нет.
- Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России до 30 ноября.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим" - сказал Никитин журналистам.
Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается.