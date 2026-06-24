Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, заявил Никитин - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 24.06.2026
Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, заявил Никитин

Никитин: ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что ситуация с авиационным топливом в России контролируемая и критических рисков нет.
  • Правительство ввело запрет на вывоз авиакеросина из России до 30 ноября.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Ситуация с авиатопливом в России контролируемая, критических рисков нет, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим" - сказал Никитин журналистам.
Правительство РФ 1 июня ввело до 30 ноября запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках ПМЭФ рассказал журналистам, что дефицита авиакеросина в России не наблюдается.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин: правительство подготовило финансовую модель работы в авиаотрасли
Вчера, 18:50
 
ЭкономикаРоссияАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала