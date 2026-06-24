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МВД назвало самую опасную технологию мошенников - РИА Новости, 24.06.2026
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16:16 24.06.2026 (обновлено: 17:11 24.06.2026)
МВД назвало самую опасную технологию мошенников

МВД назвало дипфейк самой опасной технологией, применяемой мошенниками

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал дипфейк самой опасной технологией, которую могут применять мошенники.
  • За пять месяцев 2026 года с помощью дипфейков мошенники обманули четыре тысячи человек, похитив у них 21 миллиард рублей.
  • Филиппов предложил включить понятие "дипфейк" в гражданское законодательство и ввести обязательную маркировку синтетического и реального контента.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.
"Дипфейк — это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти. <…> Если будут звонить знакомые люди, руководители, начальники, родственники со знакомым изображением — при таком развитии событий граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия", — сказал он, выступая на ПМЮФ в Санкт-Петербурге.
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Филиппов перечислил три вида дипфейков: "оживление фото", "дипфейк-маска" и "дипфейк-аватар", последний — самый опасный.
"Это дипфейк, который может действовать в режиме реального времени. Не нужно никаких подготовок и так далее. Когда человек звонит — уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый, а человек перед собой видит то изображение, которое сгенерировано специально под тот сценарий, который разработан", — отметил он.
По данным экспертов, в Сети насчитывается более 150 тысяч сервисов, которые могут генерировать дипфейки, добавил представитель МВД. За пять месяцев этого года мошенники обманули таким способом четыре тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей, а средний "чек" составил 16 миллионов.
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Кроме того, Филиппов предложил несколько идей по регулированию технологии дипфейков. Во-первых, по его словам, нужно ввести в гражданское законодательство само понятие "дипфейк". Причем нужно учитывать, что это всего лишь технология, которая становится дипфейком в негативном значении только тогда, когда применяется в противоправных целях, подчеркнул представитель МВД.
"Необходимо введение обязательной маркировки синтетического и реального контента, в том числе любых документов, <…> которые могут где-либо использоваться. И необходимо защищать цифровую личность аналогично защите личности физической", — заключил он.
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