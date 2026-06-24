МВД назвало самую опасную технологию мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал дипфейк самой опасной технологией, которую могут применять мошенники.

За пять месяцев 2026 года с помощью дипфейков мошенники обманули четыре тысячи человек, похитив у них 21 миллиард рублей.

Филиппов предложил включить понятие "дипфейк" в гражданское законодательство и ввести обязательную маркировку синтетического и реального контента.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

"Дипфейк — это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти. <…> Если будут звонить знакомые люди, руководители, начальники, родственники со знакомым изображением — при таком развитии событий граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия", — сказал он, выступая на ПМЮФ в Санкт-Петербурге

Филиппов перечислил три вида дипфейков: "оживление фото", "дипфейк-маска" и "дипфейк-аватар", последний — самый опасный.

"Это дипфейк, который может действовать в режиме реального времени. Не нужно никаких подготовок и так далее. Когда человек звонит — уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый, а человек перед собой видит то изображение, которое сгенерировано специально под тот сценарий, который разработан", — отметил он.

По данным экспертов, в Сети насчитывается более 150 тысяч сервисов, которые могут генерировать дипфейки, добавил представитель МВД. За пять месяцев этого года мошенники обманули таким способом четыре тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей, а средний "чек" составил 16 миллионов.

Кроме того, Филиппов предложил несколько идей по регулированию технологии дипфейков. Во-первых, по его словам, нужно ввести в гражданское законодательство само понятие "дипфейк". Причем нужно учитывать, что это всего лишь технология, которая становится дипфейком в негативном значении только тогда, когда применяется в противоправных целях, подчеркнул представитель МВД.

"Необходимо введение обязательной маркировки синтетического и реального контента, в том числе любых документов, <…> которые могут где-либо использоваться. И необходимо защищать цифровую личность аналогично защите личности физической", — заключил он.