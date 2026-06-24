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Большой фестиваль бега пройдет в Москве 23 августа - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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12:48 24.06.2026
Большой фестиваль бега пройдет в Москве 23 августа

На Садовом кольце 23 августа пройдет Большой фестиваль бега

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМарафон
Марафон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большой фестиваль бега пройдет в Москве 23 августа в рамках проекта «Лето в Москве».
  • Беговые маршруты будут проложены по Садовому кольцу, открыта регистрация на дистанции пять и 10 километров для профессиональных спортсменов и подготовленных любителей.
  • В программе фестиваля предусмотрены дистанции для любителей скандинавской ходьбы и фестиваль движения для тех, кто сомневается в своих силах или не может присоединиться к основной группе бегунов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большой фестиваль бега пройдет в Москве 23 августа, маршруты будут проложены по Садовому кольцу, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Один из самых масштабных стартов сезона - Большой фестиваль бега - состоится в Москве 23 августа. В этом году он объединит соревновательные и фестивальные форматы участия, программу для широкой аудитории и пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беговые маршруты будут проложены по Садовому кольцу. Для профессиональных спортсменов и подготовленных любителей открыта регистрация на дистанции пять и 10 километров.
"Для тех, кто сомневается в своих силах или не может присоединиться к основной группе бегунов по каким-то причинам, в программе предусмотрен фестиваль движения - также на пять и 10 километров", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в этом году к мероприятию присоединятся и любители скандинавской ходьбы, им предлагается преодолеть дистанцию пять километров.
"В рамках развлекательной программы на сцену выйдут артисты разных музыкальных жанров, в том числе группа "Уматурман", - рассказали столичные власти.
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