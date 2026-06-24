Стал известен состав сборной Хорватии на матч ЧМ против Панамы

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Панамы.

Встреча группы L пройдет в ночь на среду по московскому времени в Торонто.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы L пройдет в ночь на среду по московскому времени в Торонто.

Стартовый состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Доминик Ливакович (вратарь), Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Йосип Станишич, Матео Ковачич, Лука Модрич (капитан), Иван Перишич, Марко Пашалич, Мартин Батурина, Петар Муса.

У команды Панамы с первых минут выйдут: Орландо Москера (вратарь), Джовани Рамос, Хосе Кордоба, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Эдгар Йоэль Барсенас (капитан), Карлос Харви, Сесар Блэкман, Кристиан Мартинес, Хосе Фахардо, Хосе Луис Родригес.