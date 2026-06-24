Россия принимает все меры для помощи судам, задержанным Европой, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предпринимает все дипломатические меры для помощи россиянам — членам экипажей судов, задержанных западными странами.
- Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин выступил на Петербургском международном юридическом форуме на тему задержания судов европейскими странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия принимает все дипломатические меры для помощи россиянам-членам экипажей судов, задержанных западными странами, рассказал директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
На Петербургском международном юридическом форуме он выступил на тему задержания судов европейскими странами.
"Экипаж (задерживаемых на Западе судов - ред.) часто включает в себя граждан России. Чаще всего это мультинациональные экипажи, но, естественно, мы в рамках консульской, дипломатической защиты предпринимаем все возможные меры, чтобы спасти экипаж из незаконного задержания", - сказал Мусихин.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.