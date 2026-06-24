Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 24.06.2026 (обновлено: 14:55 24.06.2026)
Санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов, заявили в МИД

Мусихин: санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов Европой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что санкции ЕС против России не могут быть юридическим оправданием для задержания судов странами Европы.
  • XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Санкции ЕС против России юридически не могут быть оправданием для задержания судов странами Европы, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что так называемые "санкции" Евросоюза - односторонние меры.
"Эти санкции не могут влиять юридически никак на режим конвенции (ООН по морскому праву - ред.), на свободу судоходства. Это не оправдание юридическое для чьих-либо действий", - отметил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Россия принимает все меры для помощи судам, задержанным Европой, заявил МИД
Вчера, 14:47
 
РоссияЕвропаЕвросоюзООНСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала