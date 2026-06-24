Санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что санкции ЕС против России не могут быть юридическим оправданием для задержания судов странами Европы.
- XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Санкции ЕС против России юридически не могут быть оправданием для задержания судов странами Европы, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что так называемые "санкции" Евросоюза - односторонние меры.
"Эти санкции не могут влиять юридически никак на режим конвенции (ООН по морскому праву - ред.), на свободу судоходства. Это не оправдание юридическое для чьих-либо действий", - отметил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.