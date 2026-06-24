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В МИД рассказали об использовании дипломатии для защиты судоходства - РИА Новости, 24.06.2026
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14:43 24.06.2026 (обновлено: 14:58 24.06.2026)
В МИД рассказали об использовании дипломатии для защиты судоходства

МИД: Россия максимально использует дипломатические меры для защиты судоходства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия максимально использует политико-дипломатические методы для защиты свободы судоходства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия максимально использует политико-дипломатические методы, включая Совбез ООН, для защиты свободы судоходства, сообщил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
"Политико-дипломатические методы защиты свободы судоходства есть, и они используются по-максимуму. Это и Совет безопасности ООН", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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