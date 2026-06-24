Месси раскрыл детали о продолжении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси заявил, что намерен продолжать играть, пока будет оставаться в хорошей физической форме и сможет приносить пользу своей команде.
- Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу с пятью забитыми мячами после двух туров группового этапа.
- С 18 голами за карьеру Месси является самым результативным футболистом в истории чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Футболист Лионель Месси заявил, что намерен продолжать играть до тех пор, пока будет оставаться в хорошей физической форме и сможет приносить пользу своей команде, не дав однозначного ответа о своем участии в чемпионате мира 2030 года.
Месси в среду отмечает свое 39-летие. После двух туров группового этапа он с пятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу, где сборная Аргентины защищает чемпионский титул. С 18 голами за карьеру он является самым результативным футболистом в истории турнира. Аргентинцы выиграли оба матча в группе J и обеспечили себе место в 1/16 финала.
"Да, я буду продолжать играть еще некоторое время, пока смогу приносить пользу товарищам по команде и буду чувствовать себя хорошо физически. Я не знаю, сыграю ли на чемпионате мира 2030 года. Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Это кажется таким далеким. Как я уже сказал, я живу одним днем и сосредоточен на настоящем", - цитирует Месси агентство ANI.
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