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Месси раскрыл детали о продолжении карьеры - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
12:28 24.06.2026 (обновлено: 12:29 24.06.2026)
Месси раскрыл детали о продолжении карьеры

Месси: продолжу играть еще некоторое время, пока смогу приносить пользу команде

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси заявил, что намерен продолжать играть, пока будет оставаться в хорошей физической форме и сможет приносить пользу своей команде.
  • Месси является лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу с пятью забитыми мячами после двух туров группового этапа.
  • С 18 голами за карьеру Месси является самым результативным футболистом в истории чемпионата мира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Футболист Лионель Месси заявил, что намерен продолжать играть до тех пор, пока будет оставаться в хорошей физической форме и сможет приносить пользу своей команде, не дав однозначного ответа о своем участии в чемпионате мира 2030 года.
Месси в среду отмечает свое 39-летие. После двух туров группового этапа он с пятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу, где сборная Аргентины защищает чемпионский титул. С 18 голами за карьеру он является самым результативным футболистом в истории турнира. Аргентинцы выиграли оба матча в группе J и обеспечили себе место в 1/16 финала.
"Да, я буду продолжать играть еще некоторое время, пока смогу приносить пользу товарищам по команде и буду чувствовать себя хорошо физически. Я не знаю, сыграю ли на чемпионате мира 2030 года. Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Это кажется таким далеким. Как я уже сказал, я живу одним днем ​​и сосредоточен на настоящем", - цитирует Месси агентство ANI.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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