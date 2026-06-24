Месси раскрыл детали о продолжении карьеры

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Футболист Лионель Месси заявил, что намерен продолжать играть до тех пор, пока будет оставаться в хорошей физической форме и сможет приносить пользу своей команде, не дав однозначного ответа о своем участии в чемпионате мира 2030 года.

"Да, я буду продолжать играть еще некоторое время, пока смогу приносить пользу товарищам по команде и буду чувствовать себя хорошо физически. Я не знаю, сыграю ли на чемпионате мира 2030 года. Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Это кажется таким далеким. Как я уже сказал, я живу одним днем ​​и сосредоточен на настоящем", - цитирует Месси агентство ANI.