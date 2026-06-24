Медведев назвал лучшую гарантию договоренностей с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лучшей гарантией договоренностей с Украиной будет укрепление России и ее военной мощи, консолидация страны вокруг курса президента.
С-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Лучшей гарантией договоренностей с Украиной будет укрепление России и ее военной мощи, консолидация, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Лучшей гарантией здесь будет просто укрепление нашей страны, нашей военной мощи, консолидация нашей страны вокруг курса президента", - сказал Медведев журналистам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.