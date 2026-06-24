Западные руководители провоцируют ядерный конфликт, заявил Медведев

"Но как люди недалекие, подчас просто глупые, они, значит, пытаются за счет собственных действий сохранить напряженность и добиться поражения России в глобальном, что называется, масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений", - подчеркнул зампред Совбеза.