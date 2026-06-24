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Западные руководители провоцируют ядерный конфликт, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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18:30 24.06.2026 (обновлено: 18:44 24.06.2026)
Западные руководители провоцируют ядерный конфликт, заявил Медведев

Медведев: западные руководители провоцируют ядерный конфликт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что западные руководители пытаются сохранить напряженность, провоцируя ядерный конфликт.
  • По его мнению, у западных стран нет целенаправленной стратегии провоцирования на использование ядерного оружия, так как они не хотят погибнуть в глобальной ядерной катастрофе.
  • Медведев подчеркнул, что западные лидеры, несмотря на отсутствие желания ядерной войны, своими действиями пытаются добиться поражения России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Западные руководители пытаются сохранить напряженность, провоцируя ядерный конфликт, но погибнуть в глобальной ядерной катастрофе не хотят, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Я думаю, что никакой целенаправленной стратегии провоцирования на использование ядерного оружия не существует, поскольку, там хотя и разные люди на Западе есть, и в Европе. Вы знаете, те эпитеты, которые я употребляю к большинству европейских руководителей. Тем не менее они не хотят погибнуть в какой-то глобальной ядерной катастрофе", - сказал Медведев журналистам на полях ПМЮФ-2026, отвечая на вопрос РИА новости.
"Но как люди недалекие, подчас просто глупые, они, значит, пытаются за счет собственных действий сохранить напряженность и добиться поражения России в глобальном, что называется, масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений", - подчеркнул зампред Совбеза.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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