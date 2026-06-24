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Россия будет скрупулезно вести регистр преступлений Киева, заверил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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17:29 24.06.2026
Россия будет скрупулезно вести регистр преступлений Киева, заверил Медведев

Медведев: Россия будет скрупулезно вести регистр преступлений Киева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России по указу президента от 19 мая 2025 года заработал регистр, в котором фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств.
  • Дмитрий Медведев заверил, что Россия скрупулезно будет вести регистр преступлений Киева и продолжит разворачивать «юридический щит» для обороны от обвинений в нарушениях международного права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия будет скрупулезно вести регистр преступлений Киева, заверил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В прошлом году на основании указа президента от 19 мая 2025 года заработал регистр, в котором при участии органов госвласти фиксируются все преступления киевского режима и недружественных государств. Мы обязаны его вести и будем делать это скрупулезно", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
Он отметил, что Россия продолжает разворачивать и свой "юридический щит" для обороны от попыток недружественных государств обвинить страну в нарушениях международного права.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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