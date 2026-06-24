Медведев назвал западные санкции незаконными мерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции с точки зрения международного права не являются санкциями, а представляют собой незаконные односторонние меры против третьих стран.
- Он подчеркнул, что международные санкции основаны на уставе ООН, и их принятие требует определенной процедуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Западные санкции с точки зрения международного права не являются санкциями, это незаконные односторонние меры против третьих стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.
Медведев в среду на полях Петербургского международного юридического форума провел заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета. Зампред Совбеза РФ возглавляет совет и является выпускником юридического факультета вуза.
"То, что сейчас называют санкциями, с точки зрения международного права никакими санкциями не являются. Это односторонние или многосторонние ограничительные действия, если речь идет о коллективных образованиях Евросоюза и присоединившихся стран, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц... Мы их никогда не признавали и признавать не будем, противодействовать этим санкциям можно и нужно", - сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что международные санкции основаны на уставе Организации Объединенных Наций, а их принятие требует определенной процедуры. Именно такие санкции Россия неукоснительно соблюдает, даже в случае непростых вопросов.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.