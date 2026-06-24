Медведев назвал западные санкции незаконными мерами

"То, что сейчас называют санкциями, с точки зрения международного права никакими санкциями не являются. Это односторонние или многосторонние ограничительные действия, если речь идет о коллективных образованиях Евросоюза и присоединившихся стран, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц... Мы их никогда не признавали и признавать не будем, противодействовать этим санкциям можно и нужно", - сказал Медведев.