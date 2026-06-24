Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал западные санкции незаконными мерами - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 24.06.2026 (обновлено: 17:30 24.06.2026)
Медведев назвал западные санкции незаконными мерами

Медведев назвал западные санкции незаконными односторонними мерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции с точки зрения международного права не являются санкциями, а представляют собой незаконные односторонние меры против третьих стран.
  • Он подчеркнул, что международные санкции основаны на уставе ООН, и их принятие требует определенной процедуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Западные санкции с точки зрения международного права не являются санкциями, это незаконные односторонние меры против третьих стран, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев.
Медведев в среду на полях Петербургского международного юридического форума провел заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета. Зампред Совбеза РФ возглавляет совет и является выпускником юридического факультета вуза.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Россия разворачивает юридический щит, блокирующий угрозы, заявил Медведев
Вчера, 17:14
"То, что сейчас называют санкциями, с точки зрения международного права никакими санкциями не являются. Это односторонние или многосторонние ограничительные действия, если речь идет о коллективных образованиях Евросоюза и присоединившихся стран, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц... Мы их никогда не признавали и признавать не будем, противодействовать этим санкциям можно и нужно", - сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что международные санкции основаны на уставе Организации Объединенных Наций, а их принятие требует определенной процедуры. Именно такие санкции Россия неукоснительно соблюдает, даже в случае непростых вопросов.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Санкции ЕС юридически не оправдывают задержания судов, заявили в МИД
Вчера, 14:46
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала