Медведев сравнил санкционную политику Запада с пиратством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада переделом чужого имущества и сравнил ее с пиратством.
- Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада переделом чужого имущества и сравнил эти действия с пиратством.
"В том же ряду и санкционная политика. Ведь мы с вами понимаем: как бы это красиво ни объяснялось, это передел чужого имущества - пиратский захват судов, грузов, посягательство на зарубежные активы стран, нашего государства в том числе, других государств", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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