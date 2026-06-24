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Медведев сравнил санкционную политику Запада с пиратством - РИА Новости, 24.06.2026
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17:13 24.06.2026
Медведев сравнил санкционную политику Запада с пиратством

Медведев объяснил природу санкционной политики Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада переделом чужого имущества и сравнил ее с пиратством.
  • Евросоюз с 2022 года принял уже 20 пакетов санкций против России и продолжает разрабатывать новые.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал санкционную политику Запада переделом чужого имущества и сравнил эти действия с пиратством.
"В том же ряду и санкционная политика. Ведь мы с вами понимаем: как бы это красиво ни объяснялось, это передел чужого имущества - пиратский захват судов, грузов, посягательство на зарубежные активы стран, нашего государства в том числе, других государств", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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