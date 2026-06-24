Попытки МУС провести процессы против России незаконны, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что попытки Международного уголовного суда провести процессы против России незаконны.
- Медведев отметил, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают многие страны, включая США и Китай.
- По словам Медведева, исполнение решений Международного уголовного суда в отношении России может привести к войне.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Попытки Международного уголовного суда провести процессы против России незаконны, исполнение его решений может привести к войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельная тема - это отношение к деятельности Международного уголовного суда. Как известно, его юрисдикцию не признает не только Россия, но и целый ряд других стран мира, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны. Я об этом неоднократно говорил, мы не участвуем в этом суде, и исходя из общеправовых принципов его решения на нас не должны распространятся. Но дело даже не в правовых нормах, при худшем раскладе событий исполнения такого рода решений могут привести к войне", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право - привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.