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Попытки МУС провести процессы против России незаконны, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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16:59 24.06.2026 (обновлено: 17:24 24.06.2026)
Попытки МУС провести процессы против России незаконны, заявил Медведев

Медведев: попытки МУС провести процессы против РФ незаконны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что попытки Международного уголовного суда провести процессы против России незаконны.
  • Медведев отметил, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признают многие страны, включая США и Китай.
  • По словам Медведева, исполнение решений Международного уголовного суда в отношении России может привести к войне.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Попытки Международного уголовного суда провести процессы против России незаконны, исполнение его решений может привести к войне, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельная тема - это отношение к деятельности Международного уголовного суда. Как известно, его юрисдикцию не признает не только Россия, но и целый ряд других стран мира, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны. Я об этом неоднократно говорил, мы не участвуем в этом суде, и исходя из общеправовых принципов его решения на нас не должны распространятся. Но дело даже не в правовых нормах, при худшем раскладе событий исполнения такого рода решений могут привести к войне", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право - привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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