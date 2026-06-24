Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжение войны — единственный способ для киевского режима сохранить власть.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Продолжение войны для киевского режима - единственный способ сохранить власть, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что продолжение войны для правящего режима (Украины - ред.) является единственным способом сохраниться, это все понимают", - сказал он на пленарном заседании "Международное право - привилегия первых или право равных?" на полях Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.