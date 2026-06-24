Медведев: Запад предпринял усилия по разрушению международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Запад предпринял усилия по разрушению системной целостности международного права.
- Особенно активно этот процесс начался после распада СССР, отметил Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Запад предпринял усилия, чтобы разрушить системную целостность международного права, особенно активно этот процесс начался после распада СССР, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев .
"В политическом и гуманитарном плане Запад предпринял последовательные усилия по размыванию фундаментальных основ международного права и разрушению его системной целостности. Особенно активно - и это печально признать - этот процесс пошел после распада Советского Союза", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания ПМЮФ-2026.
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