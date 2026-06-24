Медведев рассказал об идее расового превосходства в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что идеи расового превосходства не искоренены из мышления западных элит несмотря на Устав ООН.
- Медведев отметил, что недобитый нацизм нашел благодатную почву среди потомков, часть из которых сегодня стоят у руля европейской политики.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Устав ООН так и не смог вытравить из мышления европейских элит идеи расового превосходства, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Сегодня, читая великие строки устава ООН, не стоит питать иллюзий. Красивый текст не смог за десятилетия вытравить из мышления западных элит идеи расового и национального превосходства. Ведь недобитый в свое время нацизм нашел благодатную почву в среде идейных и, скажем прямо, прямых биологических потомков, часть которых сегодня стоит у руля европейской политики", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.