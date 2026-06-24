Никто не отзывал лицензию FIBA у Единой лиги ВТБ, заявил Кущенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единая лига ВТБ сохраняет окна на игры сборной России в соответствии с требованием Международной федерации баскетбола FIBA, сообщил Кущенко.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация сохраняет окна на игры сборной России в соответствии с требованием Международной федерации баскетбола (FIBA).
В апреле FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены с флагом и гимном до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае (12-18 августа) и Малайзии (22-28 июля). Вопрос потенциального допуска российских и белорусских юношеских команд будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре.
"Лига ВТБ имеет лицензию FIBA, ее никто не отзывал. В соответствии с этим все окна FIBA, которые указаны, мы соблюдаем. Поэтому в нашем календаре сохраняются все окна для сборных", - ответил Кущенко на вопрос, изменится ли график проведения игр в Единой лиге ВТБ при условии допуска российских команд до международных турниров.
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