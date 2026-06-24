Рейтинг@Mail.ru
Никто не отзывал лицензию FIBA у Единой лиги ВТБ, заявил Кущенко - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:19 24.06.2026 (обновлено: 15:46 24.06.2026)
Никто не отзывал лицензию FIBA у Единой лиги ВТБ, заявил Кущенко

Кущенко: у Единой лиги ВТБ сохраняются окна для сборной

© официальный сайт Единой Лиги ВТБПрезидент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко
Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© официальный сайт Единой Лиги ВТБ
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единая лига ВТБ сохраняет окна на игры сборной России в соответствии с требованием Международной федерации баскетбола FIBA, сообщил Кущенко.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация сохраняет окна на игры сборной России в соответствии с требованием Международной федерации баскетбола (FIBA).
В апреле FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены с флагом и гимном до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае (12-18 августа) и Малайзии (22-28 июля). Вопрос потенциального допуска российских и белорусских юношеских команд будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре.
"Лига ВТБ имеет лицензию FIBA, ее никто не отзывал. В соответствии с этим все окна FIBA, которые указаны, мы соблюдаем. Поэтому в нашем календаре сохраняются все окна для сборных", - ответил Кущенко на вопрос, изменится ли график проведения игр в Единой лиге ВТБ при условии допуска российских команд до международных турниров.
Алексей Швед - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Кущенко высказался о контракте Шведа с "Униксом"
Вчера, 14:31
 
БаскетболСпортРоссияКитайМалайзияСергей КущенкоFIBAЛига НацийЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала