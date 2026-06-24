Никто не отзывал лицензию FIBA у Единой лиги ВТБ, заявил Кущенко

"Лига ВТБ имеет лицензию FIBA, ее никто не отзывал. В соответствии с этим все окна FIBA, которые указаны, мы соблюдаем. Поэтому в нашем календаре сохраняются все окна для сборных", - ответил Кущенко на вопрос, изменится ли график проведения игр в Единой лиге ВТБ при условии допуска российских команд до международных турниров.