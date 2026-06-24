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Ковентри: комиссия по правовым вопросам МОК обсуждает восстановление ОКР - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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20:33 24.06.2026
Ковентри: комиссия по правовым вопросам МОК обсуждает восстановление ОКР

Ковентри о возвращении ОКР: этот вопрос обсуждает комиссия по правовым вопросам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссия по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) ответственна за вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
  • МОК отстранил ОКР и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
  • ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов, и уведомил МОК об устранении юридических препятствий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Комиссия по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) ответственна за вопрос восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР), заявила глава МОК Кирсти Ковентри.
"Олимпийская хартия управляет МОК и олимпийским движением, является нашим уставом. Это является предметом обсуждения нашей комиссии по правовым вопросам", - ответила Ковентри на пресс-конференции на вопрос о статусе ОКР.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Ковентри о статусе россиян: нужно увидеть, как повлияет изменение хартии
Вчера, 20:09
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Кирсти КовентриМихаил Дегтярев
 
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