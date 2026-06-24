Ковентри о статусе россиян: нужно увидеть, как повлияет изменение хартии

Краткий пересказ от РИА ИИ Сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите олимпийского движения от чрезмерного влияния.

Кирсти Ковентри заявила, что дальнейшие решения о статусе российских атлетов будут приниматься с учетом последних изменений в хартии.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что дальнейшие решения о статусе российских атлетов будут приниматься, отталкиваясь от последних изменений Олимпийской хартии в вопросе политической нейтральности.

В среду в Лозанне Швейцария ) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".

"Мы видели определенные цифры и факты, количество конфликтов, которые происходят в мире, поэтому нам и нужна рабочая группа. Что значит нейтральность для олимпийского движения, для атлетов? Как мы можем пересмотреть Олимпийскую хартию и все остальные документы, чтобы усилить политическую нейтральность в таком разделенном мире, в котором мы, к сожалению, сейчас живем? Я верю, что это привело нас к очень важным изменениям в хартии", - сказала Ковентри в ходе пресс-конференции.

"Мы только приняли решение два часа назад. Дайте нам немного времени посмотреть, как будет работать укрепление Олимпийской хартии и пересмотр документов. Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу", - добавила она в ответ на вопрос о статусе российских атлетов.