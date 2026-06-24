Рейтинг@Mail.ru
Русский язык оказался обязательным для изучения в сотнях школах в Китае - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 24.06.2026 (обновлено: 05:31 24.06.2026)
Русский язык оказался обязательным для изучения в сотнях школах в Китае

Посол Ханьхуэй: русский язык является обязательным в 300 школах в Китае

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка
Учебники и пособия по изучению русского языка - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русский язык является обязательным для изучения более чем в 300 школах в Китае.
  • Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026–2027 годы перекрестными Годами образования в России и Китае.
  • В Китае 185 вузов предлагают специализированные программы по русскому языку, а свыше 400 вузов включают его в учебный план как общеобразовательный курс.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русский язык является обязательным для изучения в более чем 300 школах в Китае, сказал в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее объявили 2026-2027 перекрестными Годами образования в России и Китае.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Китай и Россия создали крупнейшую сеть связей между вузами, заявил посол
23 июня, 01:05
По словам Чжан Ханьхуэя, интерес к программам языкового обмена между Китаем и Россией продолжает расти, а по мере углубления отношений между двумя странами спрос на специалистов в языковой сфере становится все выше. Посол напомнил, что в России китайский язык включен в программу ЕГЭ по иностранному языку, а в Китае русский язык включен в программу национального вступительного экзамена по иностранному языку для поступления в вузы.
"Преподавание русского языка активно развивается в Китае. 185 китайских вузов предлагают специализированные программы по русскому языку, свыше 400 вузов включают его в учебный план как общеобразовательный курс, а более чем в 300 средних школах русский язык закреплен в качестве обязательного предмета", - сказал посол.
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Кравцов рассказал сколько российских школьников изучают китайский язык
16 июня, 19:11
 
В миреКитайРоссияЧжан ХаньхуэйВладимир ПутинСи ЦзиньпинРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала