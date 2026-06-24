Русский язык оказался обязательным для изучения в сотнях школах в Китае

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русский язык является обязательным для изучения в более чем 300 школах в Китае, сказал в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

По словам Чжан Ханьхуэя, интерес к программам языкового обмена между Китаем и Россией продолжает расти, а по мере углубления отношений между двумя странами спрос на специалистов в языковой сфере становится все выше. Посол напомнил, что в России китайский язык включен в программу ЕГЭ по иностранному языку, а в Китае русский язык включен в программу национального вступительного экзамена по иностранному языку для поступления в вузы.