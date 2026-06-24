Русский язык оказался обязательным для изучения в сотнях школах в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русский язык является обязательным для изучения более чем в 300 школах в Китае.
- Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026–2027 годы перекрестными Годами образования в России и Китае.
- В Китае 185 вузов предлагают специализированные программы по русскому языку, а свыше 400 вузов включают его в учебный план как общеобразовательный курс.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русский язык является обязательным для изучения в более чем 300 школах в Китае, сказал в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее объявили 2026-2027 перекрестными Годами образования в России и Китае.
По словам Чжан Ханьхуэя, интерес к программам языкового обмена между Китаем и Россией продолжает расти, а по мере углубления отношений между двумя странами спрос на специалистов в языковой сфере становится все выше. Посол напомнил, что в России китайский язык включен в программу ЕГЭ по иностранному языку, а в Китае русский язык включен в программу национального вступительного экзамена по иностранному языку для поступления в вузы.
"Преподавание русского языка активно развивается в Китае. 185 китайских вузов предлагают специализированные программы по русскому языку, свыше 400 вузов включают его в учебный план как общеобразовательный курс, а более чем в 300 средних школах русский язык закреплен в качестве обязательного предмета", - сказал посол.