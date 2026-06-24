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Bloomberg: Китай построил копию эсминца США на полигоне для испытаний ракет - РИА Новости, 24.06.2026
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13:45 24.06.2026

Bloomberg: Китай построил копию эсминца США на полигоне для испытаний ракет

© Фото : 2026 VantorСпутниковый снимок, на котором предположительно изображен американский эсминец на полигоне в Китае
Спутниковый снимок, на котором предположительно изображен американский эсминец на полигоне в Китае - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : 2026 Vantor
Спутниковый снимок, на котором предположительно изображен американский эсминец на полигоне в Китае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай построил копию американского эсминца на полигоне для испытаний ракет в пустыне Такла-Макан, пишет Bloomberg.
  • На спутниковых снимках видна конструкция, напоминающая эсминец класса Arleigh Burke.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что Китай якобы построил копию, вероятно, американского эсминца на полигоне, где проводятся ракетные испытания.
"Китай построил новую копию американского эсминца на удаленном полигоне для испытаний ракет", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на некие спутниковые снимки.
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Как утверждает Блумберг, на спутниковых снимках видна конструкция, напоминающая американский эсминец класса Arleigh Burke, которая как минимум с июня находится на тестовом полигоне в пустыне Такла-Макан в северо-западной части Китая. По мнению аналитиков, на которых ссылается агентство, модель корабля США якобы может использоваться в рамках испытаний противокорабельного оружия.
При этом агентство напоминает, что военные ведомства по всему миру строят копии предполагаемых мишеней в рамках испытаний. Так, издание Defense Post в 2025 году сообщало, что американский оборонный подрядчик Torch Technologies производит партию полномасштабных копий китайского зенитно-ракетного комплекса HQ-22 для учебных целей ВВС США.
Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНР в ходе переговоров с Трампом заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
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