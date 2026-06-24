Кирьякова шокировала высокая посещаемость матчей ЧМ в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США.
- Он отметил, что в Америке много приезжих болельщиков.
- Среди матчей мундиаля Кирьяков выделил игру Англии против Хорватии и отметил напряженную борьбу в некоторых матчах.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США, поскольку в этой стране футбол не является популярным видом спорта, в отличие от хоккея или баскетбола.
"Стоит признать, что Америка бьет рекорды по посещаемости. Честно говоря, это немного удивительно, учитывая, что эта страна больше хоккейная, баскетбольная и бейсбольная, чем "соккерная". Конечно, понятно, что много приезжих болельщиков, это и есть один из больших плюсов", - сказал Кирьяков.
Бывший форвард рассказал, какие матчи мундиаля понравились ему больше всего. "Были и откровенно слабые матчи, которые совершенно неинтересно смотреть, но были и матчи очень высокого уровня, как, например, Англия - Хорватия. Очень интересное противостояние Гарри Кейна с Лукой Модричем - это классика. У немцев был хороший матч с Кот-д'Ивуаром. Можно выделить игры, в которых была напряженная борьба", - отметил он.