Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США.

Он отметил, что в Америке много приезжих болельщиков.

Среди матчей мундиаля Кирьяков выделил игру Англии против Хорватии и отметил напряженную борьбу в некоторых матчах.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США, поскольку в этой стране футбол не является популярным видом спорта, в отличие от хоккея или баскетбола.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"Стоит признать, что Америка бьет рекорды по посещаемости. Честно говоря, это немного удивительно, учитывая, что эта страна больше хоккейная, баскетбольная и бейсбольная, чем "соккерная". Конечно, понятно, что много приезжих болельщиков, это и есть один из больших плюсов", - сказал Кирьяков.