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Кирьякова шокировала высокая посещаемость матчей ЧМ в США - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
13:00 24.06.2026 (обновлено: 13:09 24.06.2026)
Кирьякова шокировала высокая посещаемость матчей ЧМ в США

Кирьяков заявил, что его удивляет высокая посещаемость матчей ЧМ в США

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСергей Кирьяков
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сергей Кирьяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США.
  • Он отметил, что в Америке много приезжих болельщиков.
  • Среди матчей мундиаля Кирьяков выделил игру Англии против Хорватии и отметил напряженную борьбу в некоторых матчах.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что его удивляет высокая посещаемость матчей чемпионата мира в США, поскольку в этой стране футбол не является популярным видом спорта, в отличие от хоккея или баскетбола.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"Стоит признать, что Америка бьет рекорды по посещаемости. Честно говоря, это немного удивительно, учитывая, что эта страна больше хоккейная, баскетбольная и бейсбольная, чем "соккерная". Конечно, понятно, что много приезжих болельщиков, это и есть один из больших плюсов", - сказал Кирьяков.
Бывший форвард рассказал, какие матчи мундиаля понравились ему больше всего. "Были и откровенно слабые матчи, которые совершенно неинтересно смотреть, но были и матчи очень высокого уровня, как, например, Англия - Хорватия. Очень интересное противостояние Гарри Кейна с Лукой Модричем - это классика. У немцев был хороший матч с Кот-д'Ивуаром. Можно выделить игры, в которых была напряженная борьба", - отметил он.
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