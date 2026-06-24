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Курбатова утвердили кандидатом на выборах в совет IIHF - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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17:36 24.06.2026 (обновлено: 17:39 24.06.2026)
Курбатова утвердили кандидатом на выборах в совет IIHF

Дмитрий Курбатов стал кандидатом в совет Международной федерации хоккея

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГенеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов
Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Курбатов утвержден кандидатом на выборах в совет Международной федерации хоккея (IIHF).
  • Выборы в совет IIHF пройдут 2 октября 2026 года на конгрессе в Испании.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов утвержден кандидатом на выборах в совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте международной организации.
Выборы пройдут в 2 октября 2026 года на конгрессе IIHF на Тенерифе (Испания). Всего будет выбрано 10 членов совета, на эти места претендуют 29 человек. Также в рамках конгресса состоятся выборы президента, старшего вице-президента и трех регионального вице-президентов IIHF.
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С 2021 года членом совета IIHF от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
Курбатову 60 лет. Он занимает должность генерального директора ФХР с 2015 года, а также является членом комитета по соревнованиям и координации IIHF. С 2000 по 2008 год функционер работал коммерческим директором ярославского "Локомотива", после чего до 2014 года был первым заместителем управляющего директора Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), до 2015 года - управляющим директором и вице-президентом лиги по хоккейным операциям. Кроме того, Курбатов курировал подготовку и реализацию заявок ФХР на получение прав проведения чемпионатов мира 2016 и 2023 годов в Москве и Санкт-Петербурге, молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске и Челябинске, а также женского молодежного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове.
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