Рейтинг@Mail.ru
Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:51 24.06.2026
Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF

Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров вошел в число претендентов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF).
  • Выборы пройдут 2 октября на конгрессе IIHF на Тенерифе (Испания).
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров вошел в число претендентов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
Выборы пройдут в 2 октября на конгрессе IIHF на Тенерифе (Испания). На пост главы организации также претендуют Хенрик Бах Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франк Гонсалес (Испания), Закария Хечуашвили (Грузия), Айваз Оморканов (Киргизия), Матьяж Раковец (Словения) и Франц Райндль (Германия).
Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Курбатова утвердили кандидатом на выборах в совет IIHF
Вчера, 17:36
Также в рамках конгресса состоятся выборы старшего вице-президента, трех региональных вице-президентов и 10 членов совета IIHF. Гончаров выдвинут на выборы по всем категориям. С 2016 по 2021 год он уже входил в члены совета IIHF, а также занимал должность председателя судейского комитета организации.
Ранее ‎‎действующий президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Это очень странно": Васильев о статье IIHF о кубке Стэнли
17 июня, 17:39
 
ХоккейБелоруссияИспанияТенерифеЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Марокко
    Гаити
    2
    2
  • Футбол
    25.06 04:00
    Чехия
    Мексика
  • Футбол
    25.06 04:00
    ЮАР
    Республика Корея
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала