Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF

Также в рамках конгресса состоятся выборы старшего вице-президента, трех региональных вице-президентов и 10 членов совета IIHF. Гончаров выдвинут на выборы по всем категориям. С 2016 по 2021 год он уже входил в члены совета IIHF, а также занимал должность председателя судейского комитета организации.