Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров вошел в число претендентов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF).
- Выборы пройдут 2 октября на конгрессе IIHF на Тенерифе (Испания).
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров вошел в число претендентов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
Также в рамках конгресса состоятся выборы старшего вице-президента, трех региональных вице-президентов и 10 членов совета IIHF. Гончаров выдвинут на выборы по всем категориям. С 2016 по 2021 год он уже входил в члены совета IIHF, а также занимал должность председателя судейского комитета организации.
Ранее действующий президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.