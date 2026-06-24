Российская теннисистка вышла в финал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анастасия Гасанова стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- В полуфинале Гасанова обыграла австралийку Эмерсон Джонс со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В полуфинале Гасанова (210-я ракетка мира) обыграла австралийку Эмерсон Джонс (135) со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты.
В решающей стадии Гасанова сыграет с победительницей встречи между латвийкой Дарьей Семенистой и японкой Нао Хибино.
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