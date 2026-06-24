Сборная Колумбии с Кордобой обыграла команду ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Колумбии победила команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
- Сборная Колумбии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Колумбии победила команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы K прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Даниэль Муньос (76-я минута).
24 июня 2026 • начало в 05:00
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Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями. Конголезский полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда остался в запасе.
В таблице квартета лидирует сборная Колумбии (6 очков), далее идут команды Португалии (4), ДР Конго (1) и Узбекистана (0). Колумбийцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
В заключительном туре в ночь на 28 июня по московскому времени состоятся матчи Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.