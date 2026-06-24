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Сборная Колумбии с Кордобой обыграла команду ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
07:48 24.06.2026 (обновлено: 08:15 24.06.2026)
Сборная Колумбии с Кордобой обыграла команду ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Колумбии обыграла команду ДР Конго и вышла в плей-офф ЧМ по футболу

© AP Photo / Fernando LlanoКолумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго
Колумбийский футболист Даниэль Муньос радуется забитому мячу в матче чемпионата мира против команды ДР Конго - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Колумбии победила команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
  • Сборная Колумбии досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сборная Колумбии победила команду ДР Конго в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы K прошла в Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Даниэль Муньос (76-я минута).
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
76‎’‎ • Даниэль Муньос
(Хуан Кинтеро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями. Конголезский полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда остался в запасе.
В таблице квартета лидирует сборная Колумбии (6 очков), далее идут команды Португалии (4), ДР Конго (1) и Узбекистана (0). Колумбийцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
В заключительном туре в ночь на 28 июня по московскому времени состоятся матчи Колумбия - Португалия и ДР Конго - Узбекистан. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортКолумбияПортугалияУзбекистанДаниэль МуньосДР КонгоЧМ по футболу 2026
 
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